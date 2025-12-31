LA NACION

LEDO, Alicia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEDO, Alicia. - Querida mamá, tu hija Gabi y tus nietos Maca y Agus te despedimos con mucho amor y deseamos que tu alma hermosa descanse en paz. Te amamos.

