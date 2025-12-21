SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LERNER, Diego, q.e.p.d. - Marcelo Marcuzzi, Stella Etchegaray, sus hijos y nietos despedimos con infinito dolor a nuestro querido amigo Diego y abrazamos con amor a toda la familia. Rogamos una oración en su memoria, con la certeza de que nos volveremos a abrazar y agradecidos de que sea parte de nuestras vidas.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Fabetti, Bertani y Asociados despiden a Diego, acompañan a Belén e hijos y ruegan una oración en su memoria.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Norah Hojman participa con profundo dolor su fallecimiento. Lo conozco de muy chiquito y recién me entero de su fallecimiento.

† LERNER, Diego. - Jorge di Lello lo despide con admiración y profundo afecto, acompañando a su esposa Belén y sus hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres

