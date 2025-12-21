LA NACION

LERNER, Diego

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Marcelo Marcuzzi, Stella Etchegaray, sus hijos y nietos despedimos con infinito dolor a nuestro querido amigo Diego y abrazamos con amor a toda la familia. Rogamos una oración en su memoria, con la certeza de que nos volveremos a abrazar y agradecidos de que sea parte de nuestras vidas.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Fabetti, Bertani y Asociados despiden a Diego, acompañan a Belén e hijos y ruegan una oración en su memoria.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Norah Hojman participa con profundo dolor su fallecimiento. Lo conozco de muy chiquito y recién me entero de su fallecimiento.

LERNER, Diego. - Jorge di Lello lo despide con admiración y profundo afecto, acompañando a su esposa Belén y sus hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Máximo Kirchner le mandó un mensaje al PJ y dijo que prefiere “construir" antes que "administrar berretines”
    1

    En medio de la interna del PJ, Máximo Kirchner dijo que prefiere “construir” antes que “administrar berretines”

  2. El oficialismo quiere asegurarse el presupuesto y buscará blindar la media sanción de Diputados
    2

    El oficialismo quiere asegurarse la sanción del presupuesto antes de fin de año y buscará blindar la media sanción de Diputados

  3. Cómo será tu semana del 21 al 27 de diciembre de 2025
    3

    Horóscopo: cómo será tu semana del 21 al 27 de diciembre de 2025

  4. Operaron a Cristina Kirchner por una apendicitis
    4

    Operaron a Cristina Kirchner por una apendicitis

Cargando banners ...