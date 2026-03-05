LA NACION

LEROUX, Gastón Eugenio

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEROUX, Gastón Eugenio, 3-3-2026. - Tu esposa, hijos y nietos te vamos a extrañar.

LEROUX, Gastón Eugenio, notario, q.e.p.d., falleció el 4-3-2026. - El consejo directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la junta ejecutiva de la delegación San Isidro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

