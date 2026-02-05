SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LESMI, Carlos R. - Estudio Chami-Di Menna y Asoc. lamenta el fallecimiento del prestigioso y estimado colega y acompaña a la familia y a los integrantes del estudio Lesmi & Moreno en su dolor.

LESMI, Carlos Raúl, Dr., q.e.p.d. - Con profundo pesar, la Asociación Argentina de Derecho Marítimo despide a su querido vicepresidente primero, Dr. Carlos Raúl Lesmi, con gran respeto por su trayectoria profesional y un enorme cariño personal. Acompaña a sus familiares, amigos y colaboradores en este momento tan triste.

