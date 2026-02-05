1
LESMI, Carlos Raúl,
✝ LESMI, Carlos Raúl, q.e.p.d., falleció el 4-2-2026. - Erick Alejandro Oms participa con profundo dolor la partida de su amigo, mentor y socio. Acompaña a su familia en este difícil momento.
✝ LESMI, Carlos Raúl, q.e.p.d., falleció el 4-2-2026. - El Estudio Lesmi & Moreno participa con profundo dolor su partida y acompaña a su familia en este difícil momento.
