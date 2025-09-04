SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LEVAGGI de LUCHTER, Nerina. - Tus hijos Nerina, Elena, Federico, Gustavo y María; tus hijos políticos Analía, Fernando y María; tus nietos Eduardo, Ignacio, Nerina, Santiago, Joaquín, Agustín, Mariana, Federico, Nicolás, Carolina, Pilar, Tomás y Germán; tus bisnietos Felipe, Antonia, Corina, Donatella, Inés y Salvador, te despedimos con inmenso cariño e infinito agradecimiento. Te tendremos siempre presente. Que descanses en paz.

