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LEWENBAUM, Miryam
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ LEWENBAUM, Miryam, Dra., Z.L. - Te recordaremos siempre por todo lo que brindaste a tu alrededor, estuviste para todos, nunca te olvidaremos, te amamos y estás en nuestros corazones. Tus hijos Paola y Gerardo, Fito y Gabriela, tus nietos Laila, Abril y Tomás y tus sobrinos Gaby y Flavio. Será velada hoy, de 9 a 11 hs., en Loyola 1139 y sus restos serán trasladados al Cementerio de La Tablada a las 11.
Aviso publicado en la edición impresa
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