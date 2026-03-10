SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEWI, Silvia. - La comisión de Marina del Sol participa con profundo pesar el fallecimiento de Silvia Lewi, quien fuera integrante del consejo de administración y permanente colaboradora de la comunidad. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa