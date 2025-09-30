LA NACION

LEWIS, Juan Jaime (Jimmy)

LEWIS, Juan Jaime (Jimmy), q.e.p.d. - Rafael Vilaseca y familia acompañan a María Victoria e hijos en este triste momento.

LEWIS, Juan Jaime (Jimmy). - Tu mujer María Victoria; tus hijos Jorge y Luciana, Bobby y Flor, Gloria y Andy, Ana y Nacho, Mechu y Gus, y Mery y Polo; tus nietos Pipi, Lu, Emma, Valen, Guadi, Clari, Juani, Franchu, Mateo, Felipe e Iván te llevan en el corazón y te agradecen todo tu amor. Lo despedimos hoy, a las 11.30, en el Parque Memorial.

