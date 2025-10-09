SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† L’HUILLIER, Orlando, q.e.p.d. - Horacio e Inés Cornejo, sus hijos Isabel, Candelaria, Lucía, Horacio y familias despiden con cariño a Toto y acompañan a Patricia y sus hijos.

† L’HUILLIER, Orlando, q.e.p.d. - Beatriz Basaldúa de Mayoraz y familia despiden al querido Toto y acompañan a Patricia, Santiago, Federico y a toda la familia en este triste momento.

† L’HUILLIER, Orlando. - Eugenio y Mónica Vilardo, sus hijos y nietos ruegan una oración por su eterno descanso.

Aviso publicado en la edición impresa