LA NACION

LIBERMAN, Sara Julia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LIBERMAN, Sara Julia (Chiqui). - Su hermana Alicia L. de Kulesz y sus sobrinos Analía, Sergio y Javier, junto a sus familias, la despiden con inmenso cariño y tristeza agradeciendo los momentos vividos y el amor que siempre les brindó. La recordarán por siempre.

LIBERMAN, Sara Julia, (Chiqui), Z.L. - Querida Chiqui, te despedimos con mucha tristeza y acompañamos a Alicia y familia en su dolor. Ana María, Cristina y Nusha.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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