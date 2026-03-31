LA NACION

LIBERMAN, Sara,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LIBERMAN, Sara, (Chiqui), Z.L. - María Esther y José Kulesz, sus hijos Leopoldo, Octavio y Micaela y Flias. junto a Dora y Miriam Vinocur despiden a Sara (Chiqui) Liberman y acompañan con enorme cariño a Alicia, hijos y Flias. en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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