SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ LIBERMAN, Sara, (Chiqui), Z.L. - María Esther y José Kulesz, sus hijos Leopoldo, Octavio y Micaela y Flias. junto a Dora y Miriam Vinocur despiden a Sara (Chiqui) Liberman y acompañan con enorme cariño a Alicia, hijos y Flias. en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa