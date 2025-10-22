SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LLAMBI, Helvia Elena, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Su sobrina Chantal Llambí de von Wuthenau y Celedonio von Wuthenau; sus sobrinos nietos Matías y Manuela, Marcos, Sofía, su fiel acompañante Luli y su enfermera Lourdes, la despiden con enorme cariño y ruegan oraciones en su memoria. Se celebrará misa de cuerpo presente en San Ildefonso hoy, a las 9, y responso a las 10.30, en Chacarita. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

