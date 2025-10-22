LA NACION

LLAMBI, Helvia Elena

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LLAMBI, Helvia Elena, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Su sobrina Chantal Llambí de von Wuthenau y Celedonio von Wuthenau; sus sobrinos nietos Matías y Manuela, Marcos, Sofía, su fiel acompañante Luli y su enfermera Lourdes, la despiden con enorme cariño y ruegan oraciones en su memoria. Se celebrará misa de cuerpo presente en San Ildefonso hoy, a las 9, y responso a las 10.30, en Chacarita. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Quién gana las Elecciones Argentina 2025 según las encuestas de opinión pública
    1

    Quién gana las Elecciones Argentina 2025: así miden las encuestas para las legislativas hoy

  2. Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre
    2

    Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025

  3. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este martes 21 de octubre
    3

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 21 de octubre

  4. Arsenal necesitó 13 minutos para desatar su furia de goles ante Atlético de Madrid: qué dijo Simeone
    4

    Trece minutos: el tiempo que necesitó Arsenal para desatar su furia de goles y hundir al Atlético de Madrid

Cargando banners ...