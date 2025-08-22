LLAURÓ, Víctor J.
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LLAURÓ, Víctor J., q.e.p.d. - Sus amigos de la mesa de los miércoles del Náutico San Isidro lamentan su partida y acompañan a su familia en este triste momento.
† LLAURÓ, Víctor, q.e.p.d. - La promoción 2014 del CEIDA lo despide con gran tristeza, agradeciendo el privilegio de haberlo conocido.
† LLAURÓ, Víctor, q.e.p.d. - Sus amigos participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria. Horacio Del Campo, Carlos Cilley, Juan C. Corona, Bartolomé Martini, Marcos Miguens, Alejandro Duhart, Hernán Ambrosoni, Francisco Okecki, Tata Amaro, Enrique Morea, Miguel Amaya y Santiago Diaz Valdez.
† LLAURÓ, Víctor. - Su sobrina Isabel lo despide con cariño.
LLAURÓ, Víctor. - Su hermana Susana e hijos lo despiden con cariño.
† LLAURO, Víctor, q.e.p.d. - Ana Chiodo, Javier Zuleta, Candelaria y Agustina acompañamos a Inés y los chicos con mucho cariño. Te vamos a extrañar un montón.
