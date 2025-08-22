SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LLAURÓ, Víctor Jaime, Ing. Agr., q.e.p.d. - El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y la comisión directiva participan con pesar el fallecimiento de su ex director y actual presidente del Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial, CEIDA, y delegado zonal del distrito 4. Elevan una oración en su memoria.

