LLAURÓ, Víctor Jaime

LLAURÓ, Víctor Jaime. - Con enorme pena y oraciones despedimos a una gran persona y gran amigo, recordando tantos buenos momentos compartidos con su linda familia durante toda una vida. Abrazo enorme a Inés, Juan, Santiago y Pedro. Isabel y Jean Pierre Castelli.

LLAURÓ, Víctor Jaime, q.e.p.d., falleció el 21-8-2025. - Su esposa Inés Picazo Elordy de Llauró; sus hijos Juan y Valeria, Santiago y Cecilia, Pedro y María Llauró, Juan y Carolina Lucena e Inesita y Capelo Tejada y sus nietos Carmela, Tomás, Agustín, Delfina, María Teresa, Justina, Felipe, Mateo y Jaime Llauró; Catalina, Lorenzo y Alexia Lucena y Manuela y Pedro Tejada, la gran familia que todos juntos formamos, lo despedimos con inmenso amor y gratitud.

