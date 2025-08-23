LA NACION

LLAURÓ, Víctor

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LLAURÓ, Víctor, q.e.p.d. - Alicia y Alfredo Weber despiden a Víctor con gran tristeza y acompañan a Inés e hijos con mucho cariño.

LLAURÓ, Víctor. - Cristián Favereau, Paul Monsegur y Ramiro Ruiz de Consultora SEMA despiden a Víctor y acompañan a su gran familia, rogando una oración en su memoria.

LLAURÓ, Víctor, q.e.p.d. - Francisco y María Okecki acompañan a toda su familia con cariño y oraciones.

LLAURÓ, Víctor, q.e.p.d. - Ana y Fernando Canosa y Ana y Rafa Canosa acompañamos con cariño a Inés y su familia y despedimos al querido amigo Víctor con mucho afecto y agradecimiento por los momentos compartidos.

