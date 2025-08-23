1
LLAURÓ, Víctor
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LLAURÓ, Víctor, q.e.p.d. - Alicia y Alfredo Weber despiden a Víctor con gran tristeza y acompañan a Inés e hijos con mucho cariño.
† LLAURÓ, Víctor. - Cristián Favereau, Paul Monsegur y Ramiro Ruiz de Consultora SEMA despiden a Víctor y acompañan a su gran familia, rogando una oración en su memoria.
† LLAURÓ, Víctor, q.e.p.d. - Francisco y María Okecki acompañan a toda su familia con cariño y oraciones.
† LLAURÓ, Víctor, q.e.p.d. - Ana y Fernando Canosa y Ana y Rafa Canosa acompañamos con cariño a Inés y su familia y despedimos al querido amigo Víctor con mucho afecto y agradecimiento por los momentos compartidos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 3
El insólito penal que Lobo Medina y el VAR le dieron a Tigre, con el cual le empató a Independiente Rivadavia sobre el final
- 4
Les prohíben salir del país a los empresarios y a Diego Spagnuolo, a quien le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes