LLORENTE, Susana María,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LLORENTE, Susana María, q.e.p.d. - Su ahijado Diego Fernández Llorente y familia despiden a su madrina con profundo pesar. Acompañan a sus primos en este triste momento.
✝ LLORENTE, Susana María, q.e.p.d. - Su amiga Raquel Clucellas de Sanguinetti y sus hijos e hijos políticos la despiden y acompañan a sus hijos con mucho cariño.
✝ LLORENTE, Susana María, q.e.p.d. - Juan Manuel y Florencia Ortiz de Rozas despiden con inmenso dolor a la querida Susana.
LA NACION