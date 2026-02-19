LA NACION

LLORENTE, Susana María,

LLORENTE, Susana María, q.e.p.d. - Su ahijado Diego Fernández Llorente y familia despiden a su madrina con profundo pesar. Acompañan a sus primos en este triste momento.

LLORENTE, Susana María, q.e.p.d. - Su amiga Raquel Clucellas de Sanguinetti y sus hijos e hijos políticos la despiden y acompañan a sus hijos con mucho cariño.

LLORENTE, Susana María, q.e.p.d. - Juan Manuel y Florencia Ortiz de Rozas despiden con inmenso dolor a la querida Susana.

