LLORENTE, Susana,

LLORENTE, Susana, q.e.p.d. - Su hermana Julia la despide con profundo dolor y acompaña con cariño a sus hijos, nietos y bisnietos. Pide oraciones en su memoria.

LLORENTE de SAINZ BALLESTEROS, Susana, q.e.p.d. - Su Hno. político Pedro Fernandez Lalanne, sus sobrinos Fernández Llorente Marina, Pedro y Virgínia, Javier, Alejandro y Barbara, Ernesto y María, Diego y Carol, Celina y Cristian, Horacio y Paula, Carolina, Tomás y Luz e Ignacio y Gabi y sobrinos nietos despiden a Susana, recordándola por su bondad y generosidad y acompañan a Julia y a sus hijos con todo cariño.

LLORENTE, Susana. - Sus primos Monique Bonneu y Fausto Núñez Aguilar la despedimos con pena, recordando los lindos momentos que pasamos en la embajada en Honduras. Abrazamos a toda su familia.

LLORENTE, Susana, q.e.p.d. - Eugenia y Jaime Peña, sus hijos Gimena, Gastón y Hernán despiden a su querida tía y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento.

