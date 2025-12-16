SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LONGSTAFF, Antonio Roberto (Tony), q.e.p.d. - Su hermana Alison, junto a sus familiares, lo despiden con profundo dolor y cariño, y agradecen una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy, de 9 a 11, en Sepelios del Norte, Moldes 769, CABA.

