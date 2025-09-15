1
LOPEZ, Antonia (Tona)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LOPEZ, Antonia (Tona), q.e.p.d. - Los hermanos Escalante te tendremos siempre en nuestros corazones llenos de agradecimiento y amor. Fuiste un ejemplo de amor y generosidad a lo largo de tu vida con quienes te conocieron. Tona gracias, rezaremos por tu alma que ya está en el cielo. Descansa en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago
- 3
“Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
- 4
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas