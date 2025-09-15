LA NACION

LOPEZ, Antonia (Tona)

LOPEZ, Antonia (Tona), q.e.p.d. - Los hermanos Escalante te tendremos siempre en nuestros corazones llenos de agradecimiento y amor. Fuiste un ejemplo de amor y generosidad a lo largo de tu vida con quienes te conocieron. Tona gracias, rezaremos por tu alma que ya está en el cielo. Descansa en paz.

