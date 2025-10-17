LA NACION

LÓPEZ, Armonía Libertad

LÓPEZ, Armonía Libertad. - Con profundo cariño despedimos a Armonía Libertad López, una persona llena de luz, alegría y generosidad. Su recuerdo quedará siempre entre nosotros. Descansá en paz. Elsa, Ricardo, Inés y Natalia.

LÓPEZ, Armonía Libertad. - Con amor y tristeza despedimos a nuestra querida Armonía Libertad López. Gracias por tanto amor, por tu fuerza y por todo lo que nos dejaste. Te recordaremos siempre. Tu querida hermana Alba, nietos y bisnietos queridos y compañía tan cercana hasta el último momento.

