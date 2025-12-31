SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LOPEZ AUFRANC, Alcides Javier, q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Con mucho cariño te despedimos y siempre te recordaremos. Paddy, Angeles y Henry, Virginia y Hans, Cecilia y Carlos, Francisco y Virginia, Santiago y Clari, tus trece nietos y tu prima Patricia Lopez Aufranc.

