LOPEZ AUFRANC, Alcides Javier
† LOPEZ AUFRANC, Alcides Javier, q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Con mucho cariño te despedimos y siempre te recordaremos. Paddy, Angeles y Henry, Virginia y Hans, Cecilia y Carlos, Francisco y Virginia, Santiago y Clari, tus trece nietos y tu prima Patricia Lopez Aufranc.
