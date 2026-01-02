SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LÓPEZ AUFRANC, Javier q.e.p.d. - El Gourmet Club Argentino y todos sus amigos despiden con tristeza al querido y antiguo socio, acompañan a su familia y ruegan una oraciónpor su memoria.

Avisos fúnebres

