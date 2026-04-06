1
LÓPEZ GARAY, Luis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LÓPEZ GARAY, Luis. - Su mujer, Haydeé Mazzeo, sus hijos Luis y Verónica, Mariano y María Luisa, Hernán y Zapi, sus nietos Federico e Irupé, Gastón, Mariano y Agustina, Vicky y Jero, Nicolás e Inés, Juan Manuel y Paz, Elisa, Marina y Francisco López Mazzeo y sus bisnietas Joaquina y Juana agradecen por la vida de su querido Tatita que partió el día de Pascua e invitan a despedirlo en el Memorial, hoy, a las 13.30.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 3
Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”
- 4
Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní