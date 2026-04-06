SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LÓPEZ GARAY, Luis. - Su mujer, Haydeé Mazzeo, sus hijos Luis y Verónica, Mariano y María Luisa, Hernán y Zapi, sus nietos Federico e Irupé, Gastón, Mariano y Agustina, Vicky y Jero, Nicolás e Inés, Juan Manuel y Paz, Elisa, Marina y Francisco López Mazzeo y sus bisnietas Joaquina y Juana agradecen por la vida de su querido Tatita que partió el día de Pascua e invitan a despedirlo en el Memorial, hoy, a las 13.30.

Avisos fúnebres

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