LÓPEZ, Jorge
LÓPEZ, Jorge, q.e.p.d. - Consorcio de propietarios Tacuarí despide a Jorge y saluda cariñosamente a Antonio, familia y amigos en este difícil momento.
