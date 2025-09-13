SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LÓPEZ, Julio Ernesto, q.e.p.d., falleció en la ciudad de Buenos Aires el 12-9-2025. - El directorio, alta gerencia y personal de Nuevo Banco del Chaco participamos con profundo dolor el fallecimiento del señor Julio Ernesto López, padre de nuestro compañero de trabajo Julio López, a quien acompañamos en este difícil momento y rogamos encuentre paz ante tan irreparable pérdida.

