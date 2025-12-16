1
LÓPEZ LEAL, Jorge Alberto Rodolfo
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LÓPEZ LEAL, Jorge Alberto Rodolfo, q.e.p.d., falleció el 15-12-2025. - Su cónyuge Antonio Liguori, sus sobrinos Pablo y Gustavo, y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.
