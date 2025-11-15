1
LÓPEZ MAÑÁN, Susan Kember De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LÓPEZ MAÑÁN, Susan Kember de. - Despedimos con mucho cariño a nuestra querida Susan; acompañamos a Juan, Pepi, Federico, Juan y Sofi. Cristina Hines y sus hijas Michelle y Valirie, hijos políticos y nietos. Te vamos a extrañar muchísimo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”
- 3
“¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
- 4
Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos