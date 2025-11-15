SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LÓPEZ MAÑÁN, Susan Kember de. - Despedimos con mucho cariño a nuestra querida Susan; acompañamos a Juan, Pepi, Federico, Juan y Sofi. Cristina Hines y sus hijas Michelle y Valirie, hijos políticos y nietos. Te vamos a extrañar muchísimo.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa