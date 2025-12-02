SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LOPEZ NARVAJA de LIENDO, Marta Ester. - Marcelo A. Gottifredi y toda su familia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a Rochi y toda su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

