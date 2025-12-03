LA NACION

LÓPEZ NARVAJA DE LIENDO, Marta Ester

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LÓPEZ NARVAJA de LIENDO, Marta Ester, q.e.p.d. - Su hija Florencia Liendo, junto a su esposo Thierry Chaumeil y sus nietos Nicolás, Alexandre y Valentín participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ NARVAJA de LIENDO, Marta Ester, q.e.p.d., falleció el 1-12-2025. - Sus hijos Marta Inés, Horacio y Bea Marti Reta, Gustavo y Claudia Morgades Prats, Marcelo y María Inés Patrón Uriburu, Verónica y Aníbal Pellarolo, Florencia y Thierry Chaumeil; sus nietos Hoqui y Uñu, Agus y Martín, Javi, Vicky, Martín y Gabi, Martina y Leo, Josefina, Santi y Agustín, Inesita, Fran y Jesi, Tomi y Agus, Marce y Celi, Viky, Rochi y Polo, Igna, Magui y Julito, Delfi y Tristán, Marcos, Nico, Alex, Valentín y sus bisnietos, Felicitas, Tomás, Martín, Joaquina, José, Lucas, Matilda, Catalina, Emilia, José, Otto, Juan, Sofía, Theo, Polo, Federica y Francesca participan con tristeza y dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. La querida Mamí de nietos y bisnietos permanecerá en sus corazones. Sus restos se inhumarán hoy, a las 12, en Jardín de Paz.

Aviso publicado en la edición impresa

