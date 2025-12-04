1
LÓPEZ NARVAJA DE LIENDO, Marta Ester
† LÓPEZ NARVAJA de LIENDO, Marta Ester, q.e.p.d. - Roberto C. Catalán, Virginia Moyano y familia participan su fallecimiento y acompañan a Horacio y Bea, Gustavo y Claudia, a sus hijos, nietos y bisnietos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.
