SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LÓPEZ NARVAJA de LIENDO, Marta, q.e.p.d. - Graciela Robles e hijos despiden con tristeza a Marta y acompañan a la familia con mucho cariño.

† LÓPEZ NARVAJA de LIENDO, Marta, q.e.p.d. - Sus sobrinos Patricia y Pichu, Graciela y Gustavo, Mercedes y Rodrigo la despiden con muchísimo cariño a su querida tía Marta, acompañan a todos sus primos y rezan por ella.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa