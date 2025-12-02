1
LÓPEZ NARVAJA DE LIENDO, Marta
† LÓPEZ NARVAJA de LIENDO, Marta, q.e.p.d. - Graciela Robles e hijos despiden con tristeza a Marta y acompañan a la familia con mucho cariño.
† LÓPEZ NARVAJA de LIENDO, Marta, q.e.p.d. - Sus sobrinos Patricia y Pichu, Graciela y Gustavo, Mercedes y Rodrigo la despiden con muchísimo cariño a su querida tía Marta, acompañan a todos sus primos y rezan por ella.
