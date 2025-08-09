SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LÓPEZ QUINTANA, Nélida, q.e.p.d., falleció el 7-8-2025. - Los socios y colaboradores de Cabadini, Fernández y Asociados SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

