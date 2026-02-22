LA NACION

LÓPEZ SALTERI, Alfredo

LÓPEZ SALTERI, Alfredo, Lic., q.e.p.d., 20-2-2026. - Sus colegas y amigos de Acumen Consultoría participan con profundo dolor el fallecimiento de uno de sus socios fundadores y acompañan a Silvia e hijos en este triste momento.

