SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LÓPEZ SALTERI, Alfredo, Lic., q.e.p.d., 20-2-2026. - Sus colegas y amigos de Acumen Consultoría participan con profundo dolor el fallecimiento de uno de sus socios fundadores y acompañan a Silvia e hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres

