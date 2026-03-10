LÓPEZ SOTO, Ana María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LÓPEZ SOTO de SQUASSINI, Ana María, (Belé), q.e.p.d. - ¡Grande Totita! Te queremos por siempre querida Belé, todos nosotros: Alejandro, tu compañero de vida, tus hijos Andrea, Fernanda, Rafael, Nacho, Carlos, Gaby y todos tus nietos Joaco y Anto, Manu, Belu, Jose, Martu, Rena, Isa, Marga, Luli, Cami, Manu y Valen. La despedimos hoy, a partir de las 10.30. Responso a las 12.30, en Parque Memorial.

✝ LÓPEZ SOTO de SQUASSINI, Ana María, q.e.p.d., falleció el 9-3-2026. - María Eugenia y Carlos Fornari la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa