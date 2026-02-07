1
LUBOS, Walter
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LUBOS, Walter q.e.p.d. - Sus vecinos del Barrio Las Vizcachas lo despiden con gran cariño. Será recordado por su don de gente, su sentido del humor y su valiosa participación en pos de mejorar el barrio. Acompañamos a Ana y a su familia en este triste momento.
