LUBOS, Walter q.e.p.d. - Sus vecinos del Barrio Las Vizcachas lo despiden con gran cariño. Será recordado por su don de gente, su sentido del humor y su valiosa participación en pos de mejorar el barrio. Acompañamos a Ana y a su familia en este triste momento.

