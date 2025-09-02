1
LUCCI, Pablo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LUCCI, Pablo, q.e.p.d. - Los directivos y personal de Agro Bayer S.R.L. participan su partida y acompañan a la familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
- 3
Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
- 4
Adjudicaron el 81% de las vacantes de residencias tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas