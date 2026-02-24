SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LUNA, Gustavo Federico, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - La Promoción XXIV del Liceo Militar General Paz lamenta con pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ LUNA, Gustavo Federico, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - La Promoción XXIV del Liceo Militar General Paz lamenta con pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ LUNA, Gustavo Federico, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - La Promoción XXIV del Liceo Militar General Paz lamenta con pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ LUNA, Gustavo Federico, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - La Promoción XXIV del Liceo Militar General Paz lamenta con pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ LUNA, Gustavo Federico, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - La Promoción XXIV del Liceo Militar General Paz lamenta con pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ LUNA, Gustavo Federico, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - La Promoción XXIV del Liceo Militar General Paz lamenta con pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ LUNA, Gustavo Federico, q.e.p.d., falleció el 22-2-2026. - La Promoción XXIV del Liceo Militar General Paz lamenta con pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa