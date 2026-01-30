SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LUSA, Domingo José. - Su esposa Lucia Beatriz, sus hijos Carolina y Sergio, Alejandro y Valeria, Ana y Facundo junto a sus nietos despiden con amor a Minguito, honrando su vida.

"✝LUSA, Domingo José, q.e.p.d., falleció el 29-1-2026. - Mariano Pérez Mori y Virginia La Rosa junto a sus hijos, hijos políticos y nietos te despedimos con dolor por tu partida y con la fortuna de haberte tenido como hermano elegido y tío querido. Abrazamos a Luchi, Carolina, Ana Lucía, Alejandro, esposos e hijos y a la familia toda, con todo nuestro cariño. ""Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te guarde en la palma de su mano"" (Autor anónimo)."

✝ LUSA, Domingo José, Cnel. (R), q.e.p.d., falleció el 29-1-2026. - Carlos y María Inés Plá, sus hijos Soledad y Carloncho, Matías y Caro, Facundo y Ana, Juliana y Ezequiel, Esteban y Vero, Martín Rivara y Flori y Soledad Rivara y Pato, y nietos despiden con profundo dolor al querido Mingo y acompañan a su Flia. en este difícil momento.

✝ LUSA, Domingo José, Cnel. q.e.p.d., falleció el 29-1-2026. - La promoción 94 de CMN participa con pesar el fallecimiento de nuestro querido camarada y amigo.

✝ LUSA, Domingo José, Cnel. (R). - Con mucha tristeza y profundo cariño la familia Bertuzzi despide a su amigo de toda la vida. ¡Celebramos tantas cosas compartidas! ¡Hasta siempre Tío querido!

