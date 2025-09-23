SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LUTHER, Eduardo Carlos. - Margarita Miño despide con mucha gratitud y pena al Dr. Luther. Acompaña a su familia en esta pérdida.

† LUTHER, Eduardo Carlos, q.e.p.d. - El Grupo Médico Lomas de San Isidro lamenta enormemente la pérdida de su querido amigo, socio fundador y colega, el Dr. Eduardo Carlos Luther. Eternamente agradecidos por su entrega y compromiso con la comunidad. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

Aviso publicado en la edición impresa