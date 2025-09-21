LUTHER, Eduardo, Dr
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LUTHER, Eduardo, Dr, q.e.p.d. - Dolores Wulff, Eduardo, Sofía y Francisco Aldrey participan su fallecimiento y abrazan a su familia. Cuánto te vamos extrañar, Eddy querido, descansa en paz.
† LUTHER, Eduardo. - Querido Eddie, dejaste una huella en nuestras familias. Gracias por tu dedicación, cercanía y cariño en los momentos más importantes de la vida; la llegada de nuestros hijos. Te vamos a extrañar mucho Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito, Noel Mas y Marcos Brito.
† LUTHER, Eduardo. - Lamentamos profundamente la partida de un gran ser humano y un gran profesional, que a lo largo de los años nos acompañó con su calidez y una cercanía que lo hizo único. Siempre con dedicación, brindando lo mejor de sí en cada momento. Le estaremos eternamente agradecidas por su entrega y su cariño. Te vamos a extrañar mucho. Constanza Brito y Luciano, Milagros Brito y Agustín, Mercedes y Santiago Brito, Noel y Marcos Brito, Gabriela y Jorge Brito.
† LUTHER, Eduardo. - Marcela Carballo de Brito, hijos y nietos despedimos a Eddie con muchísima tristeza. Te recordaremos siempre con mucho amor. Gracias por tu amistad e invalorable dedicación como médico.
† LUTHER, Eduardo C., q.e.p.d. - Con profunda tristeza despedimos a Eddie, agradecidos por su apoyo, generosidad y compromiso, que permanecerán en Saberes Asociación Civil. Quedará entre nosotros tu huella: “Escuchar y aprender de lo distinto y estar cerca de lo distante”. Acompañamos con cariño a María Delia y a toda la familia en este momento.
† LUTHER, Eduardo C., q.e.p.d. - Gracias, Eddie, por toda tu confianza y empuje en cada paso. Rezamos por vos y todos los Luther. Santiago, Belén y Junior Noguer.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Cristina y Martín Iturraspe, hijos y nietos despiden a Eddie y acompañan a María Delia y los chicos con mucho cariño.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Silvina Rocca despide a Eddie con tristeza y acompaña a María Delia y los chicos con mucho cariño.
† LUTHER, Eduardo, Dr., q.e.p.d. - María Carmen S. de Perez Companc y sus hijos Jorge y Gloria, Rosario, Pilar y Andrés, Luis y María, Cecilia, Catalina y Walter, Pablo y Evangelina y sus nietos y bisnietos acompañan a María Delia y familia en tan triste momento con sus oraciones.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - José Gonzalez de la Fuente despide a su amigo Eddie y acompaña a su familia con mucho cariño.
LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - El directorio y colaboradores de Sanatorio Las Lomas acompañan a su familia en este difícil momento.
† LUTHER, Eduardo, Dr. - La Fundación Perez Companc despide con agradecimiento a Eddie, recordando su trabajo comprometido por la salud, y acompaña con cercanía a su familia y al equipo de Saberes Asociación Civil.
