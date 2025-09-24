LA NACION

LUTHER, Eduardo, Dr.

LUTHER, Eduardo, Dr. - María Paula Bonini e hijas despiden con pesar al médico y amigo incondicional y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LUTHER, Eduardo. - Ricardo y Anita Durrieu y sus hijos Loli, Pato, María y Taio despiden a Eddie y acompañan con cariño a M. Delia y los chicos.

LUTHER, Eduardo, Dr., q.e.p.d. - María Luisa, Lucila, Silvia y Marcela Macchiavello despiden con cariño y profundo dolor al querido Dr. Eddie y ruegan una oración en su memoria.

