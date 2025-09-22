SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LUTHER, Eduardo (Eddie), q.e.p.d. - Juan A. Bartolomé, sus hijos, nueras, nietos y Graciela Ruggero acompañan a María Delia, Simon, Ana, Juan, Pedro y Cecilia en este muy triste momento. Siempre estará presente en nuestra familia, imposible olvidarlo.

