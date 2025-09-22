LUTHER, Eduardo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Querido Eddie, te despido con gran tristeza, agradeciendo todo lo que me aconsejaste. Me cuidaste con tanto cariño, a mi y a mi familia. Beso enorme al cielo. Andrea, junto a Martín Mieres e hijos.
LUTHER, Eduardo, Dr. - Despedimos con enorme tristeza a un ser humano único y médico ejemplar. Dedicado a sus pacientes con afecto y gran compromiso. Lo vamos a extrañar. Marina Givre, Martín, Sebastián y Tommy.
† LUTHER, Eduardo. - Mónica y Esteban Goyheneix, hijos y nietos despedimos al querido Eddie con muchísima tristeza y acompañamos con mucho cariño a María Delia y los chicos.
† LUTHER, Eduardo. - Jorge y Graciela Petroni y sus hijos Inés, Josefina y Francisco, a quienes Eduardo trajo al mundo, lo despiden con dolor y acompañan a M. Delia e hijos.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Francisco Irarrazaval y Mercedes Solari de Irarrazaval y sus hijos Camila y Bautista despiden a Eddie con mucho cariño y agradecimiento.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Graciela y Jorge Herrera despiden a Eddie con gran pesar, acompañando a María Delia y familia en este triste momento.
† LUTHER, Eduardo C., q.e.p.d. - Jorge Casano y familia despiden a Eddie con muchísimo cariño y acompañan a María Delia y los chicos en este difícil momento.
† LUTHER, Eduardo. - Eddie, jamás te olvidaré. Bebita Sojo.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Despedimos con mucho agradecimiento y pena al Dr. Eduardo Luther y acompañamos a su familia en su dolor. Flia. van Lierde.
† LUTHER, Eduardo. - Inés y Alberto Berton Moreno despiden a Eddie y acompañan a María Delia con todo cariño.
† LUTHER, Eduardo. - Chuly y todo el personal de Chuly Bar extrañarán esa sonrisa que lo describía como era, gran persona y excelente profesional. Lo vamos a extrañar mucho.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Nani y José Ferrer y Calala y Alejandro Gancedo lo despiden con gran tristeza.
† LUTHER, Eduardo, Dr., q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - Luis y María Perez Companc junto a sus hijos participan la partida de Eduardo a la casa del Señor y acompañan a su familia con muchísimo cariño.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Querido Eddie, fuiste un regalo de Dios muy valioso para todos nosotros. Amigo del alma y médico incondicional.Te vamos a extrañar. Rezaremos por vos y toda tu familia. Hernán y Felícitas Marotta, junto a nuestros hijos, Santi y Lala, Ricky y Camila, Corcho y Poli, Celina y Ale, Marcos y Agus, Piri y nietos.
