LUTHER, Eduardo
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Querido Eddie, te recordaremos siempre: formaste parte de nuestra historia. Abrazamos a María Delia y a todos los Luther con mucho cariño. Aixa Ezcurra y Tano Peverelli.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Yvonne Forrester y Rolando Meninato despedimos a Eddie con muchísimo cariño y agradecimiento. Fue un privilegio haberlo conocido como médico y ser humano excepcional. Acompañamos a María Delia y a toda su familia con nuestras oraciones.
LUTHER, Eduardo. - Te despedimos Eddie con gran tristeza y acompañamos a María Delia y familia con mucho cariño. Merita y Terry Moché.
LUTHER, Eduardo. - Doctor Eddie Luther, querido y respetado, gracias por tanto. Te llevaremos por siempre en el corazón, descansa en paz. Sandra Santillan, M. Victoria, Santiago y Alberto Czernikowski.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Acompañamos con gran tristeza y mucho cariño a su familia. Rogamos una oración en su memoria. Familia Taylor.
LUTHER, Eduardo. - Sara Vida, sus hijas y Silvina Benguria despiden con amor y profundo dolor a su querido Edy, que honró la vida.
LUTHER, Eduardo, Dr., q.e.p.d. - Eduardo, gracias infinitas por tu confianza, por tu apoyo, por tu excelencia humana y profesional, nos vas a acompañar siempre. Marcia Oliva y equipo.
† LUTHER, Eduardo, q.e.p.d. - Tina C. de Cavanagh despide a Eddie con mucho cariño y acompaña a M. Delia en estos momentos de tanta tristeza.
† LUTHER, Eduardo. - Gracias, Eddie, por todo lo que fuiste. Te vamos a extrañar. Un abrazo fuerte para María Delia y tus hijos. Horacio y Marisu Marconetti e hijos.
Aviso publicado en la edición impresa