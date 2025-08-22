1
LUTTERAL DE FURLONG, Giselle
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LUTTERAL de FURLONG, Giselle. - Maggie, Martin Furlong e hijos, despiden a Giselle con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
LUTTERAL de FURLONG, Giselle. - Charlie, Caio y familia, despiden a Giselle con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
LUTTERAL de FURLONG, Giselle. - Mary W. de Furlong, Charlie Furlong, May y Martin Torino, Maggie y Martin Furlong, despiden a Giselle con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
