1
MAC KENNA DE OJEDA, Teresa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MAC KENNA de OJEDA, Teresa, 26-8-2025. - Su familia la despide agradecida por el amor que les brindó. Descansa en paz con Raúl.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia
- 4
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley