SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MACÍAS MACÍAS, Paula, q.e.p.d. - Personal directivo y empleados de Norton participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colaborador Pablo Giovannetti. Sus compañeros y amigos de la organización expresan sus más sinceras condolencias y acompañan a su familia con el mayor respeto en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

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