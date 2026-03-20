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MACÍAS MACÍAS, Paula,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MACÍAS MACÍAS, Paula, q.e.p.d. - Personal directivo y empleados de Norton participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colaborador Pablo Giovannetti. Sus compañeros y amigos de la organización expresan sus más sinceras condolencias y acompañan a su familia con el mayor respeto en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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