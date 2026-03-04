MACIEL, Ana Inés

1
✝ MACIEL de HOUSSAY, Ana Inés. - María Luisa Marino de Becerra junto con sus hijos y nietos despiden a la tan querida Anita con mucho cariño y acompañan a Ines y familia y a Mariano, Grego y Emilia en este triste momento
✝ MACIEL de HOUSSAY, Ana Inés, q.e.p.d. - Patricio y Martín Aguirre Saravia y todo el equipo de Duckas S.R.L. participan con pesar su fallecimiento y acompañan al Dr. Mariano Houssay en este momento de profundo dolor.
✝ MACIEL de HOUSSAY, Ana Inés, q.e.p.d. - Federico Abelenda y familia participan con profundo dolor y acompañan con todo cariño a Mariano Houssay y a sus hijos Emilia y Gregorio.
